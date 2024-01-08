Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі загинула жінка, є поранені

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 8 січня, російські окупанти завдали щонайменше дев'ять ракетних ударів по Кривому Розі. Внаслідок атаки ворога загинула 62-річна жінка, ще три людини — поранені.

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, пошкоджено торговельний центр. До того ж перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая. На відновлення потрібно близько тижня. За словами начальника Ради оборони міста, швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної.

"Вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Хворі вже переселені до інших палат. Направлені додаткові бригади Міськводоканалу та Сансервісу — завдання, враховуючи погодні умови, за добу закрити все ОСБ. Скління в мінусову температуру проводити не можна — скло лусне", — зазначив він.

Окупанти пошкодили близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, три школи, Терцентр, вікна та балкони.

За словами Вілкула, у трьох районах Кривого Рогу створено та працюють оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача з міського матрезерву — плівка, ОСБ та інше.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, що сьогодні зранку окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.