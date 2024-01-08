В результате атаки РФ в Кривом Роге погибла женщина, есть раненые

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня, 8 января, российские оккупанты нанесли по меньшей мере девять ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате атаки врага погибла 62-летняя женщина, еще три человека — ранены.

Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам Вилкула, поврежден торговый центр. К тому же перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая. На восстановление потребуется около недели. По словам начальника Совета обороны города, скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудрой.

"Выбито около 300 окон в двух больницах. Больные уже переселены в другие палаты. Направлены дополнительные бригады Горводоканала и Сансервиса — задача, учитывая погодные условия, за сутки закрыть все ОСБ. Остекление в минусовую температуру проводить нельзя — стекло лопнет", — отметил он.

Оккупанты повредили около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, три школы, Терцентр, окна и балконы.

По словам Вилкула, в трех районах Кривого Рога созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату помощи из городского бюджета, также осуществляется выдача из городского матрезерва — пленка, ОСБ и прочее.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Также мы писали, что сегодня утром оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.