В Днепропетровской области увеличилось количество раненых в результате ракетной атаки РФ

Спасатели достают человека из-под завалов в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В городе Новомосковск, который находится в Днепропетровской области, количество раненых из-за ракетного удара РФ увеличилось до 27 человек. Как известно, враг обстрелял регион сегодня, 8 января.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По его словам, 11 человек остаются в больнице, среди которых четверо детей.

Также в Кривом Роге и районе известно о четырех пострадавших. Одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Место ракетного удара в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

"Рядом с ранеными врачи. Оказывают всю необходимую помощь", — добавил Лысак.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Обстрел Днепропетровской области 8 января — что известно

Сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. В воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак показал разрушительные последствия ударов по населенным пунктам региона.