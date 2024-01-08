Повітряна тривога в Україні 8 січня — що відомо

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 8 січня. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння з півночі для Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська та Кіровоградська області — загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — попередили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Київській;

Житомирській;

Чернігівській;

Кіровоградській;

Харківській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня.