Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україною шириться повітряна тривога — яка загроза arrow

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

8 січня 2024 15:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 8 січня — що відомо
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 8 січня. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння з півночі для Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської областей. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

Читайте також:

"Увага! Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська та Кіровоградська області — загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — попередили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Київській;
  • Житомирській;
  • Чернігівській;
  • Кіровоградській;
  • Харківській;
  • Донецькій. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі