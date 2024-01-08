Повітряна тривога в Україні 8 січня — що відомо

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 8 січня. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння з півночі для Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська та Кіровоградська області — загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — попередили у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Київській;
- Житомирській;
- Чернігівській;
- Кіровоградській;
- Харківській;
- Донецькій.
Нагадаємо, у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня.
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