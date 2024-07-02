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По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

2 июля 2024 16:37
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Бригадир София
редактор
Воздушная тревога 24 июня — что известно
Тактическая авиация в небе. Фото иллюстративное: wikimedia.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во вторник, 2 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Воздушная тревога 2 июля

В 16:30 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейко. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Скриншот сообщения Воздушных сил
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

По состоянию на 16:44 карта воздушных тревог по Украине выглядит так.

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, за последние пять недель враг использовал 118 крылатых ракет и изготовил около 121 единицы Х-101, "Калибров" и "Кинжалов". По состоянию на 1 июля в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа налицо.

Также мы писали, что 2 июля враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные единицы флота — всего в акватории наблюдается семь кораблей оккупантов. Также россияне присутствуют в Азовском и Средиземном морях.

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