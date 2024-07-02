Воздушная тревога 24 июня — что известно

По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза
Во вторник, 2 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Воздушная тревога 2 июля
В 16:30 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейко. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
По состоянию на 16:44 карта воздушных тревог по Украине выглядит так.
Напомним, за последние пять недель враг использовал 118 крылатых ракет и изготовил около 121 единицы Х-101, "Калибров" и "Кинжалов". По состоянию на 1 июля в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа налицо.
Также мы писали, что 2 июля враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные единицы флота — всего в акватории наблюдается семь кораблей оккупантов. Также россияне присутствуют в Азовском и Средиземном морях.
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