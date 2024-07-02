Повітряна тривога 2 липня — що відомо

Тактична авіація в небі. Фото ілюстративне: wikimedia.org

У вівторок, 2 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога 2 липня

О 16:30 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Станом на 16:44 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так.

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, за останні п'ять тижнів ворог використав 118 крилатих ракет і виготовив близько 121 одиниці Х-101, "Калібрів" та "Кинджалів". Станом на 1 липня у РФ залишається мінімум 486 крилатих ракет різного типу в наявності.

Також ми писали, що 2 липня ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — загалом в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.