В Украине воздушная тревога — какая опасность вечером 19 декабря

Мобильные огневые группы ПВО. Фото: Генштаб

В некоторых областях Украины раздается воздушная тревога вечером 19 декабря. В частности, об опасности сообщили и в Киевской области.

Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине 19 декабря

Воздушные Силы предупредили украинцев в ряде областей, а именно в Херсонской, Николаевской об угрозе применения ударных БпЛА.

Скриншот поста Воздушных сил

В то же время опасность угрожает еще и Кировоградской, Черкасской и Винницкой областям.

Скриншот поста Воздушных сил

Кроме того, в 22.30 о воздушной угрозе объявили и в Киевской области, но в столице пока без тревог.

Скриншот поста Воздушных сил

22:56 Воздушная тревога распространилась на Киев, а также на Черниговскую область.

Воздушная тревога в Украине 19 декабря. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 19 декабря около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога из-за применения ударных дронов.