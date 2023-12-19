В Украине воздушная тревога — какая опасность вечером 19 декабря

По Украине ширится воздушная тревога — какие области в опасности
В некоторых областях Украины раздается воздушная тревога вечером 19 декабря. В частности, об опасности сообщили и в Киевской области.
Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.
Воздушная тревога в Украине 19 декабря
Воздушные Силы предупредили украинцев в ряде областей, а именно в Херсонской, Николаевской об угрозе применения ударных БпЛА.
В то же время опасность угрожает еще и Кировоградской, Черкасской и Винницкой областям.
Кроме того, в 22.30 о воздушной угрозе объявили и в Киевской области, но в столице пока без тревог.
Напомним, что российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, вечером 19 декабря около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога из-за применения ударных дронов.
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