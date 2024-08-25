Воздушная тревога в областях Украины 25 августа из-за авиации РФ и дронов

В Украине распространяется воздушная тревога — в чем причина
В ночь на 25 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этому является активность вражеской авиации и дроны-камикадзе, которые зафиксированы в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Что известно
В частности, о группе вражеских "Шахедов" сообщили еще в 02:43. Они направлялись из акватории Черного моря курсом на север.
По состоянию на 03:29 стало известно, что эти вражеские дроны движутся в Николаевской области.
Кроме того, в 03:39 военные предупредили украинцев об активности вражеской авиации.
"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", — говорилось в сообщении.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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