Воздушная тревога в областях Украины 25 августа из-за авиации РФ и дронов

Дети находятся в укрытии. Фото: olesiabilkei/Depositphotos

В ночь на 25 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этому является активность вражеской авиации и дроны-камикадзе, которые зафиксированы в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Что известно

В частности, о группе вражеских "Шахедов" сообщили еще в 02:43. Они направлялись из акватории Черного моря курсом на север.

По состоянию на 03:29 стало известно, что эти вражеские дроны движутся в Николаевской области.

Кроме того, в 03:39 военные предупредили украинцев об активности вражеской авиации.

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", — говорилось в сообщении.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.