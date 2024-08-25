Повітряна тривога в областях України 25 серпня через авіацію РФ та дрони

Діти перебувають в укритті. Фото: olesiabilkei/Depositphotos

У ніч проти 25 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною цьому є активність ворожої авіації та дрони-камікадзе, які зафіксовано в повітряному просторі нашої країни.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо

Зокрема, про групу ворожих "Шахедів" повідомили ще 02:43. Вони прямували з акваторії Чорного моря курсом на північ.

Станом на 03:29 стало відомо, що ці ворожі дрони рухаються в Миколаївській області.

Крім того, о 03:39 військові попередили українців про активність ворожої авіації.

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій", — йшлося у повідомленні.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.