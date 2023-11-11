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В Украине снова звучит воздушная тревога — ракетная опасность

11 ноября 2023 10:51
обновлено: 11:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине снова звучит воздушная тревога — ракетная опасность
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине объявлена повторная воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в нескольких областях страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 11 ноября

Сейчас в Украине раздается воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВС отмечает ракетную опасность в нескольких областях. Речь идет о Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Уведомление о ракетной опасности
Уведомление о ракетной опасности. Фото: Воздушные силы ВСУ
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: телеграмм-канал Карта воздушных тревог

Напомним, в Киеве второй раз за утро 11 ноября раздалось несколько взрывов. Известно, что взрывы были слышны на левом берегу столицы.

Этой ночью оккупанты атаковали столицу и область ударными БпЛА. Утром они продолжили атаку баллистическими ракетами. По информации киевской ОВА, активно работали силы ПВО и попадание в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксированы. Однако есть попадание в одном из районов Киевской области. Там две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

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