Україною знову шириться повітряна тривога — ракетна небезпека

Ракета в повітрі. Ілюстративне фото: google.com

В Україні оголошено повторну повітряну тривогу. Є загроза ракетного обстрілу в декількох областях країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 11 листопада

Зараз в Україні лунає повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗС зазначає про ракетну небезпеку у декількох областях. Йдеться про Чернігівську, Полтавську та Черкаську області.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Мапа повітряних тривог. Фото: телеграм-канал Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у Києві вдруге за ранок 11 листопада пролунало кілька вибухів. Відомо, що вибухи було чутно на лівому березі столиці.

Цієї ночі окупанти атакували столицю та область ударними БпЛА. Уранці вони продовжили атаку балістичними ракетами. За інформацією київської ОВА, активно працювали сили ППО і влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте є влучання в одному з районів Київської області. Там дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.