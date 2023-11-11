У Києві знову лунають потужні вибухи

Вибух у Києві. Фото ілюстративні. Фото: соцмережі

У Києві вдруге за ранок 11 листопада у Києві пролунало кілька вибухів . Відомо, що вибухи було чутно на лівому березі столиці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повторні вибухи у Києві 11 листопада

Блогер Андрій Смолій написав, що у Києві чути вибухи на Лівому березі. Проте сигналу повітряної тривоги не було.

Повідомлення Андрія Смолія. Фото: скриншот

Місцеві жителі чули ці вибухи та також повідомили у соцмережах про гучний вибух.

Повідомлення місцевих мешканців. Фото: скриншот

Варто зазначити, що після повторних вибухів у Києві повітряну тривогу оголосили у Чернігівській та Полтавській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці, о 08:02, у столиці пролунало кілька потужних вибухів . За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.

У ніч на 11 листопада ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти направили прифронтовими областями. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.