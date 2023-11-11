У Києві знову лунають потужні вибухи
У Києві вдруге за ранок 11 листопада у Києві пролунало кілька вибухів . Відомо, що вибухи було чутно на лівому березі столиці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повторні вибухи у Києві 11 листопада
Блогер Андрій Смолій написав, що у Києві чути вибухи на Лівому березі. Проте сигналу повітряної тривоги не було.
Місцеві жителі чули ці вибухи та також повідомили у соцмережах про гучний вибух.
Варто зазначити, що після повторних вибухів у Києві повітряну тривогу оголосили у Чернігівській та Полтавській областях.
Нагадаємо, що вранці, о 08:02, у столиці пролунало кілька потужних вибухів . За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.
У ніч на 11 листопада ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти направили прифронтовими областями. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.
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