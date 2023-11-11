В Киеве снова звучат мощные взрывы
В Киеве второй раз за утро 11 ноября в Киеве прозвучало несколько взрывов. Известно, что взрывы были слышны на левом берегу столицы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Повторные взрывы в Киеве 11 ноября
Блогер Андрей Смолий написал, что в Киеве слышны взрывы на Левом берегу. Впрочем, сигнала воздушной тревоги не было.
Местные жители слышали эти взрывы и также сообщили в соцсетях о громком взрыве.
Стоит отметить, что после повторных взрывов в Киеве, воздушную тревогу объявили в Черниговской и Полтавской областях.
Напомним, что утром, в 08:02, в столице раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу.
В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.
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