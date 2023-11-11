В Киеве снова звучат мощные взрывы

Взрыв в Киеве. Фото иллюстративное. Фото: соцсети

В Киеве второй раз за утро 11 ноября в Киеве прозвучало несколько взрывов. Известно, что взрывы были слышны на левом берегу столицы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Блогер Андрей Смолий написал, что в Киеве слышны взрывы на Левом берегу. Впрочем, сигнала воздушной тревоги не было.

Сообщение Андрея Смолия. Фото: скриншот

Местные жители слышали эти взрывы и также сообщили в соцсетях о громком взрыве.

Сообщение местных жителей. Фото: скриншот

Стоит отметить, что после повторных взрывов в Киеве, воздушную тревогу объявили в Черниговской и Полтавской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром, в 08:02, в столице раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу.

В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.