Украинские десантники показали боевую работу на Курщине — враг понес значительные потери

Уничтожение враждебных позиций. Фото: скриншот видео Стратком ВСУ

Украинские военные продолжают выполнять боевые задания в Курской области России. В частности, 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ показала видео с одним из боевых эпизодов.

В СтратКоме ВСУ сообщили, что боевая работа, которая видна на видео, ведется в населенном пункте Малая Локня Курской области.

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Противник понес значительные потери

По данным Страткома, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШУ ведут огонь по российским военным из БМП "Marder" во время штурмовых действий.

"Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар Полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах", — отметили десантники.