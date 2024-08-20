Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат

Нищення ворожих позицій. Фото: скриншот відео Стратком ЗСУ

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання у Курській області Росії. Зокрема, 95-та окрема десантно-штурмова Поліської бригади ДШВ ЗСУ показала відео з одним із бойових епізодів.

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що бойова робота, яку видно на відео, ведеться в населеному пункті Мала Локня Курської області.

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Противник зазнав значних втрат

За даними Страткому, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ведуть вогонь по російським військовим з БМП "Marder" під час штурмових дій.

"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар Поліських десантників. Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", — зазначили десантники.