Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат arrow

Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат

20 серпня 2024 14:20
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат
Нищення ворожих позицій. Фото: скриншот відео Стратком ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання у Курській області Росії. Зокрема, 95-та окрема десантно-штурмова Поліської бригади ДШВ ЗСУ показала відео з одним із бойових епізодів. 

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що бойова робота, яку видно на відео, ведеться в населеному пункті Мала Локня Курської області.

Читайте також:

Противник зазнав значних втрат

За даними Страткому, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ведуть вогонь по російським військовим з БМП "Marder" під час штурмових дій.

"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар Поліських десантників. Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", — зазначили десантники.

Також важливі новини дня по темі:

військові окупанти війна в Україні Росія десант втрати окупантів Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:58 Була "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили поплічницю росіян

14:55 Держбанк змінив процедуру надання карток — кого торкнеться

14:49 На Миколаївщині пролунали вибухи

14:47 Аналітик спрогнозував, якого курсу триматиметься Камала Гарріс у політиці щодо України

14:35 У Києві адвокат організував схему для ухилянтів — цінники сягали десятки тисяч доларів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

14:32 Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада проголосувала за законопроєкт

14:28 Чехія закупить більше боєприпасів для України коштом заморожених активів Росії

14:23 Збагатились на підрядах — на Одещині накрили схему розкрадання грошей

14:20 Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат

14:13 Скупався у воді і відмовили органи — у Львові медики врятували життя підлітку

14:58 Була "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили поплічницю росіян

14:55 Держбанк змінив процедуру надання карток — кого торкнеться

14:49 На Миколаївщині пролунали вибухи

14:47 Аналітик спрогнозував, якого курсу триматиметься Камала Гарріс у політиці щодо України

14:35 У Києві адвокат організував схему для ухилянтів — цінники сягали десятки тисяч доларів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

14:32 Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада проголосувала за законопроєкт

14:28 Чехія закупить більше боєприпасів для України коштом заморожених активів Росії

14:23 Збагатились на підрядах — на Одещині накрили схему розкрадання грошей

14:20 Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат

14:13 Скупався у воді і відмовили органи — у Львові медики врятували життя підлітку

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин