Українські десантники показали бойову роботу на Курщині — ворог зазнав значних втрат
Українські військові продовжують виконувати бойові завдання у Курській області Росії. Зокрема, 95-та окрема десантно-штурмова Поліської бригади ДШВ ЗСУ показала відео з одним із бойових епізодів.
У СтратКомі ЗСУ повідомили, що бойова робота, яку видно на відео, ведеться в населеному пункті Мала Локня Курської області.
Противник зазнав значних втрат
За даними Страткому, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ведуть вогонь по російським військовим з БМП "Marder" під час штурмових дій.
"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар Поліських десантників. Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", — зазначили десантники.
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