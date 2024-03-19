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Украинские хакеры осуществили ряд мощных кибератак на ресурсы РФ — не все из них можно восстановить

19 марта 2024 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинские хакеры осуществили ряд мощных кибератак на ресурсы РФ — не все из них можно восстановить
Хакерская атака. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На прошлой неделе, с 11 по 18 марта, украинские хакеры "BO Team" осуществили ряд мощных кибератак на российские информационные ресурсы. Среди них оказались как государственные, так и частные структуры, финансировавшие войну РФ против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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Следовательно, под атаку украинских хакеров попали:

  • ресурсы ПАО "Ростелеком" — там удалось вывести из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края;
  • коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";
  • информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского хозяйства";
  • инфраструктура ЗАО "Томмолоко";
  • серверная инфраструктура и резервные копии хостинг-сервера "1Gb.ru", а также десяток обслуживаемых им сайтов;
  • 40 сетевых устройств Mikrotik в Центре управления городским автоэлектротранспортом в Новосибирске.

Кроме того, киберспециалистам удалось получить доступ к системе электронного документооборота Правления Белгородской области, а также осуществить фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников.

Отмечается, что нанесенный ущерб врагу может насчитывать сотни тысяч долларов, а восстановительные работы могут продолжаться неделями. Однако не все сломанные ресурсы подлежат восстановлению.

Напомним, на днях хакеры взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад.

Также киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "Шахедов" и крылатых ракет.

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