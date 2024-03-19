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Українські хакери здійснили низку потужних кібератак на ресурси РФ — не усі з них можна відновити

19 березня 2024 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українські хакери здійснили низку потужних кібератак на ресурси РФ — не усі з них можна відновити
Хакерська атака. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Упродовж минулого тижня, з 11 по 18 березня, українські хакери "BO Team" здійснили низку потужних кібератак на російські інформаційні ресурси. Серед них опинились як державні, так і приватні структури, які фінансували війну РФ проти України

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. 

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Відтак, під атаку українських хакерів потрапили: 

  • ресурси ПАТ "Ростелеком" — там вдалося вивести з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю;
  • комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";
  • інформаційні ресурси "Муніципального бюджетного закладу Старооскольского міського господарства";
  • інфраструктура ЗАТ "Томмолоко";
  • серверна інфраструктура та резервні копії хостинг-серверу "1Gb.ru", а також десяток сайтів, які він обслуговував;
  • 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центрі управління міським автоелектротранспортом" у Новосибірську.

Крім того, кіберфахівцям вдалося отримати доступ до системи електронного документообігу Правління Бєлгородської області, а також здійснити фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників.

Зазначається, що нанесені збитки ворогу можуть нараховувати сотні тисяч доларів, а відновлювальні роботи можуть тривати тижнями. Однак, не всі зламані ресурси підлягають відновленню. 

Нагадаємо, днями хакери зламали сервери 14 сайтів російських компаній, серед яких ті, які підтримували незаконне приєднання Криму 10 років тому.

Також кіберфахівці заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів" і крилатих ракет. 

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