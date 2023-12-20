Украинские пластуны передали заместителю Залужного Вифлеемский огонь

Украинские пластуны передают Вифлеемский огонь. Фото: скриншот с видео

Национальная скаутская организация "Пласт" передала украинским защитникам Вифлеемский огонь. Такое событие произошло сегодня, 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что воспитанники организации вручили огонь заместителю Главнокомандующего ВСУ генерал-полковнику Николаю Балану.

"Мы пластуны, и наши воспитанники передают этот огонь, как символ уверенности и объединения, но передают уже два года без своих верховников, потому что более 600 пластунов сейчас находятся в рядах ВСУ", — отметила одна из участниц организации.

Важность скаутской организации в Украине

По словам военного капеллана Ростислава Высочана, военные держат в руках символ Божьего присутствия.

В свою очередь Николай Балан поблагодарил от имени главнокомандующего Валерия Залужного и всего личного состава ВСУ за переданный огонь.

"Я уверен в том, что ваша организация показывает пример верности, патриотического воспитания и любви к государству", — добавил он.

Напомним, Сенат США не будет голосовать за пакет о предоставлении дополнительной помощи Украине до начала следующего года. Одобрение этого решения было перенесено, как минимум, на конец января.