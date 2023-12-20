Українські пластуни передали заступнику Залужного Вифлеємський вогонь
Національна скаутська організація "Пласт" передала українським захисникам Вифлеємський вогонь. Така подія відбулася сьогодні, 20 грудня.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Вручення Вифлеємського вогню для ЗСУ
Зазначається, що вихованці організації вручили вогонь заступнику Головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковнику Миколі Балану.
"Ми, пластуни, і наші вихованці передають цей вогонь як символ впевненості та об'єднання, але передають уже два роки без своїх верховників, тому що понад 600 пластунів зараз перебувають у лавах ЗСУ", — зазначила одна з учасниць організації.
Важливість скаутської організації в Україні
За словами військового капелана Ростислава Височана, військові тримають в руках символ Божої присутності.
Своєю чергою Микола Балан подякував від імені головнокомандувача Валерія Залужного та від всього особового складу ЗСУ за переданий вогонь.
"Я впевнений в тому, що ваша організація показує приклад вірності, патріотичного виховання і любові до держави", — додав він.
Нагадаємо, Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до початку наступного року. Схвалення цього рішення перенесли як мінімум на кінець січня.
Читайте Новини.LIVE!