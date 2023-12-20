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Українські пластуни передали заступнику Залужного Вифлеємський вогонь

20 грудня 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські пластуни передали заступнику Залужного Вифлеємський вогонь
Українські пластуни передають Вифлеємський вогонь. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Національна скаутська організація "Пласт" передала українським захисникам Вифлеємський вогонь. Така подія відбулася сьогодні, 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що вихованці організації вручили вогонь заступнику Головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковнику Миколі Балану.

"Ми, пластуни, і наші вихованці передають цей вогонь як символ впевненості та об'єднання, але передають уже два роки без своїх верховників, тому що понад 600 пластунів зараз перебувають у лавах ЗСУ", — зазначила одна з учасниць організації.

Важливість скаутської організації в Україні

За словами військового капелана Ростислава Височана, військові тримають в руках символ Божої присутності.

Своєю чергою Микола Балан подякував від імені головнокомандувача Валерія Залужного та від всього особового складу ЗСУ за переданий вогонь. 

"Я впевнений в тому, що ваша організація показує приклад вірності, патріотичного виховання і любові до держави", — додав він. 

Нагадаємо, Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до початку наступного року. Схвалення цього рішення перенесли як мінімум на кінець січня. 

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