Украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии, — Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Укринформ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжает уверенно продвигаться. Украинские защитники прорывают крепко укрепленные рубежи врага.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин 19 сентября, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн".

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В частности, он подчеркнул, что контрнаступление Украины достигает "устойчивого" прогресса.

"Контрнаступление Киева продолжает уверенно продвигаться. Храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа", — сказал Остин.

Он добавил, что "возможности", предоставленные членами контактной группы "в рамках нашего совместного обязательства, будут жизненно важны во время текущих сражений и в дальнейшем".

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".