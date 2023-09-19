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Украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии, — Остин

19 сентября 2023 19:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии, — Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжает уверенно продвигаться. Украинские защитники прорывают крепко укрепленные рубежи врага.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин 19 сентября, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн".

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В частности, он подчеркнул, что контрнаступление Украины достигает "устойчивого" прогресса.

"Контрнаступление Киева продолжает уверенно продвигаться. Храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа", — сказал Остин.

Он добавил, что "возможности", предоставленные членами контактной группы "в рамках нашего совместного обязательства, будут жизненно важны во время текущих сражений и в дальнейшем".

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".

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