Українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії, — Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Укрінформ

Контрнаступ Збройних сил України продовжує впевнено просуватися. Українські захисники проривають міцно укріплені рубежі ворога.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін 19 вересня, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

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Зокрема, він наголосив, що контрнаступ України досягає "стійкого" прогресу.

"Контрнаступ Києва продовжує впевнено просуватися. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", – сказав Остін.

Він додав, що "можливості", надані членами контактної групи "в межах нашого спільного зобов’язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі".

Нагадаємо, що 11 вересня очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава американського Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну"