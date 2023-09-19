Українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії, — Остін
Контрнаступ Збройних сил України продовжує впевнено просуватися. Українські захисники проривають міцно укріплені рубежі ворога.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін 19 вересня, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".
Український контрнаступ має успіхи
Зокрема, він наголосив, що контрнаступ України досягає "стійкого" прогресу.
"Контрнаступ Києва продовжує впевнено просуватися. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", – сказав Остін.
Він додав, що "можливості", надані членами контактної групи "в межах нашого спільного зобов’язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі".
Нагадаємо, що 11 вересня очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава американського Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну"