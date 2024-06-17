Украина перегнала Россию по числу беспилотников, — СМИ

Украинские военные. Фото: Генштаб

Каждый день на линии фронта применяются сотни беспилотников . Хотя дроны уже применялись в предыдущих войнах, российское вторжение в Украину подняло их использование на новый уровень.

Об этом сообщило издание The Telegraph в понедельник, 17 июня.

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Дроны в российско-украинской войне

Дроны используются для мониторинга позиций врага, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по объектам. В то же время, доступные по цене дроны способны уничтожать ценное артиллерийское оборудование или танки. То, что изначально было лишь эпизодическим применением отдельными подразделениями, быстро стало частью организованной системы, и дроны были интегрированы в структуру Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сейчас почти каждая боевая бригада в Украине оснащена ротой штурмовых дронов, а многие подразделения имеют небольшие разведывательные дроны.

Также сообщается, что Украина опережает в гонке дронов как по количеству, так и по инновациям. Это отчасти обусловлено необходимостью противостоять значительному артиллерийскому превосходству России. В частности, благодаря многочисленности дронов-камикадзе было остановлено российское наступление на Харьков в прошлом месяце.

Однако Россия также активно инвестирует в развитие беспилотных технологий, и украинские солдаты признают камикадзе-дроны и другие боевые беспилотники одними из самых больших угроз.

Кроме того, значительное количество дронов на передовой вызвало "теневого соревнования по радиоэлектронной борьбе". Каждая сторона пытается помешать работе противника из-за заглушения сигналов, шифрования и попытки уничтожения дронов.

Ранее в Одессе презентовали новый украинский морской дрон. Его смогли увидеть участники международного форума безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024.

Напомним, в ночь на субботу, 15 июня, заявили о взрывах и сбитии дронов в Ростовской области. Там расположено одно из крупнейших химических предприятий юга страны-агрессора.