Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские военные на фронте вырвались вперед — по какому показателю arrow

Украинские военные на фронте вырвались вперед — по какому показателю

17 июня 2024 17:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Украина перегнала Россию по числу беспилотников, — СМИ
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Каждый день на линии фронта применяются сотни беспилотников . Хотя дроны уже применялись в предыдущих войнах, российское вторжение в Украину подняло их использование на новый уровень.

Об этом сообщило издание The Telegraph в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Дроны в российско-украинской войне

Дроны используются для мониторинга позиций врага, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по объектам. В то же время, доступные по цене дроны способны уничтожать ценное артиллерийское оборудование или танки. То, что изначально было лишь эпизодическим применением отдельными подразделениями, быстро стало частью организованной системы, и дроны были интегрированы в структуру Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сейчас почти каждая боевая бригада в Украине оснащена ротой штурмовых дронов, а многие подразделения имеют небольшие разведывательные дроны.

Также сообщается, что Украина опережает в гонке дронов как по количеству, так и по инновациям. Это отчасти обусловлено необходимостью противостоять значительному артиллерийскому превосходству России. В частности, благодаря многочисленности дронов-камикадзе было остановлено российское наступление на Харьков в прошлом месяце.

Однако Россия также активно инвестирует в развитие беспилотных технологий, и украинские солдаты признают камикадзе-дроны и другие боевые беспилотники одними из самых больших угроз.

Кроме того, значительное количество дронов на передовой вызвало "теневого соревнования по радиоэлектронной борьбе". Каждая сторона пытается помешать работе противника из-за заглушения сигналов, шифрования и попытки уничтожения дронов.

Ранее в Одессе презентовали новый украинский морской дрон. Его смогли увидеть участники международного форума безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024.

Напомним, в ночь на субботу, 15 июня, заявили о взрывах и сбитии дронов в Ростовской области. Там расположено одно из крупнейших химических предприятий юга страны-агрессора.

Украина
беспилотник
война в Украине
беспилотники
дроны
война
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту