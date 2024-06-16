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В Україні презентували новий морський дрон Stalker 5.0 — які особливості

16 червня 2024 23:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Технічні характеристики нового морського дрона Stalker 5.0
Новий морський дрон. Фото: Думська
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Одесі презентували новий український морський дрон. Його змогли побачити учасники міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024.

Про це пише Думська у неділю, 16 червня.

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Так, новий безекіпажний катер під назвою Stalker 5.0 презентували на форумі в Одесі. Він виготовлений з чорного глянцевого пластику та має довжину п'ять метрів, а ширину 1,2 метра. 

В Одесі показали новий безекіпажний дрон
Новий морський дрон. Фото: Думська

Відомо, що дрон може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі у спеціальному відсіку, який облаштований в корпусі. Таким чином він може стати в пригоді Силам оборони України на островах або ділянках узбережжя.

Також його можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах. Катер має навісний бензиновий двигун потужністю 60 "коней", який розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 кілометрів на годину).

новий морський дрон може розганятися до 75 км за годину
Новий морський дрон. Фото: Думська

Крім того, новинка оснащена системою відеозв'язку та управління на основі Starlink, а її вартість становить близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, полковник ВМС України Михайло Третяк під час Black Sea Security Forum заявив, що сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше. 

Також в СБУ раніше повідомляли, що морські дрони несуть не лише вибухівку, але й мають вогнеметну систему.

СБУ
війна в Україні
безпілотники
дрони
Чорне море

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