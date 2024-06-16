Технічні характеристики нового морського дрона Stalker 5.0

Новий морський дрон. Фото: Думська

В Одесі презентували новий український морський дрон. Його змогли побачити учасники міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024.

Про це пише Думська у неділю, 16 червня.

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Новий морський дрон

Так, новий безекіпажний катер під назвою Stalker 5.0 презентували на форумі в Одесі. Він виготовлений з чорного глянцевого пластику та має довжину п'ять метрів, а ширину 1,2 метра.

Новий морський дрон. Фото: Думська

Відомо, що дрон може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі у спеціальному відсіку, який облаштований в корпусі. Таким чином він може стати в пригоді Силам оборони України на островах або ділянках узбережжя.

Також його можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах. Катер має навісний бензиновий двигун потужністю 60 "коней", який розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 кілометрів на годину).

Новий морський дрон. Фото: Думська

Крім того, новинка оснащена системою відеозв'язку та управління на основі Starlink, а її вартість становить близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, полковник ВМС України Михайло Третяк під час Black Sea Security Forum заявив, що сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше.

Також в СБУ раніше повідомляли, що морські дрони несуть не лише вибухівку, але й мають вогнеметну систему.