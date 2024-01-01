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Не лише несе вибухівку — голова СБУ розкрив секрет морського дрона Sea Baby

1 січня 2024 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Не лише несе вибухівку — голова СБУ розкрив секрет морського дрона Sea Baby
Морський дрон Sea Baby. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України використовує морський дрон власного виробництва Sea Baby для атак по російських об'єктах. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.

Про це йдеться у статті УП, як Україна відвойовувала Чорне море. 

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Можливості морського дрона Sea Baby

Так, у СБУ вирішили взагалі переробити свій дрон Sea Baby — він мав стати швидшим, більшим, потужнішим й із геть іншою системою зв'язку. 

Зазначається, що тепер у новому поколінні цих безпілотників бойову частину збільшили в кілька разів і довели зі 108 до 850 кг.

Також використовують найкращі системи зв'язку, кожна з яких коштує понад 300 тис. дол., корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу та послуговуються ще багатьма інноваційними рішеннями.

Наприклад, уже зараз на дронах встановили вогнеметну систему, яка дозволяє вести бій. Відповідні кадри першого в історії бою між дронами й береговими кораблями опублікувала УП.

На відео видно, човен з росіянами вискочив з одного з кримських військових портів, аби потопити дрони. У відповідь безпілотники СБУ розвернулись і відкрили вогонь по них.

"Успішні атаки дронами довели, що це один із ефективних способів протидії ворогу на морі. Ми почали масштабувати використання надводних дронів. Сьогодні СБУ працює дронами SeaBaby. Це вже нові й більш досконалі покоління морських дронів. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Над нею працює команда фахових співробітників СБУ, інженерів, айтішників і військових моряків", — розповів голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що у Службі безпеки України розсекретили назву нового морського дрона, який у взаємодії з чинним дроном Sea Baby витісняє з української акваторії Чорноморський флот Росії. Новітній дрон має назву "Мамай". 

Крім того, успішні атаки морськими дронами разом із завданням ракетних ударів по об’єктах російського флоту в Чорному морі допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. Таким чином було створено  безпечний морський коридор для торгових суден.  

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