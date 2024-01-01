Не только несет взрывчатку — глава СБУ раскрыл секрет морского дрона Sea Baby

Морской дрон Sea Baby. Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины использует морской дрон собственного производства Sea Baby для атак по российским объектам. Стало известно, что он не только несет взрывчатку, но и имеет огнеметную систему.

Об этом говорится в статье УП, как Украина отвоевывала Черное море.

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Возможности морского дрона Sea Baby

Так, в СБУ решили вообще переработать свой дрон Sea Baby — он должен был стать быстрее, больше, мощнее и с другой системой связи.

Отмечается, что теперь в новом поколении эти беспилотники боевую часть увеличили в несколько раз и довели со 108 до 850 кг.

Также используют лучшие системы связи, каждая из которых стоит более 300 тыс. долл., корпус изготавливается из незаметного для радаров материала и пользуется еще многими инновационными решениями.

К примеру, уже сейчас на дронах установили огнеметную систему, позволяющую вести бой. Соответствующие кадры первого в истории боя между дронами и береговыми кораблями опубликовала УП.

На видео видно, что лодка с россиянами выскочила из одного из крымских военных портов, чтобы потопить дроны. В ответ беспилотники СБУ развернулись и открыли по ним огонь.

"Успешные атаки дронами доказали, что это один из эффективных способов противодействия врагу на море. Мы начали масштабировать использование надводных дронов. Сегодня СБУ работает дронами SeaBaby. Это уже новые и более совершенные поколения морских дронов. К этой разработке не имеют отношение никакие частные компании. Над ней работает команда профессиональных сотрудников СБУ, инженеров, айтишников и военных моряков", — рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что в Службе безопасности Украины рассекретили название нового морского дрона, который во взаимодействии с действующим дроном Sea Baby вытесняет из украинской акватории Черноморский флот России. Новейший дрон называется "Мамай".

Кроме того, успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Таким образом, был создан безопасный морской коридор для торговых судов.