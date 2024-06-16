Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине презентовали новый морской дрон Stalker 5.0 — какие особенности arrow

В Украине презентовали новый морской дрон Stalker 5.0 — какие особенности

16 июня 2024 23:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Технические характеристики нового морского дрона Stalker 5.0
Новый морской дрон. Фото: Думська
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Одессе презентовали новый украинский морской дрон. Его смогли увидеть участники международного форума безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024.

Об этом пишет Думська в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Новый морской дрон

Так, новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 был презентован на форуме в Одессе. Он изготовлен из черного глянцевого пластика и имеет длину пять метров, а ширину 1,2 метра.

В Одессе показали новый безэкипажный дрон
Новый морской дрон. Фото: Думська

Известно, что дрон может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы в специальном отсеке, оборудованном в корпусе. Таким образом, он может пригодиться Силам обороны Украины на островах или участках побережья.

Также его можно использовать для разведки и патрулирования на побережье в морских и речных приграничных районах. Катер имеет навесной бензиновый двигатель мощностью 60 "лошадей", который разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час).

новый морской дрон может разгоняться до 75 км в час
Новый морской дрон. Фото: Думська

Кроме того, новинка оснащена системой видеосвязи и управления на основе Starlink, а ее стоимость составляет около 60 тысяч евро.

Напомним, полковник ВМС Украины Михаил Третяк во время Black Sea Security Forum заявил, что сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должны стать больше.

Также в СБУ ранее сообщали, что морские дроны несут не только взрывчатку, но и имеют огнеметную систему.

СБУ
война в Украине
беспилотники
дроны
Черное море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку