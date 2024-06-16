Технические характеристики нового морского дрона Stalker 5.0

Новый морской дрон. Фото: Думська

В Одессе презентовали новый украинский морской дрон. Его смогли увидеть участники международного форума безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024.

Об этом пишет Думська в воскресенье, 16 июня.

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Новый морской дрон

Так, новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 был презентован на форуме в Одессе. Он изготовлен из черного глянцевого пластика и имеет длину пять метров, а ширину 1,2 метра.

Новый морской дрон. Фото: Думська

Известно, что дрон может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы в специальном отсеке, оборудованном в корпусе. Таким образом, он может пригодиться Силам обороны Украины на островах или участках побережья.

Также его можно использовать для разведки и патрулирования на побережье в морских и речных приграничных районах. Катер имеет навесной бензиновый двигатель мощностью 60 "лошадей", который разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час).

Новый морской дрон. Фото: Думська

Кроме того, новинка оснащена системой видеосвязи и управления на основе Starlink, а ее стоимость составляет около 60 тысяч евро.

Напомним, полковник ВМС Украины Михаил Третяк во время Black Sea Security Forum заявил, что сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должны стать больше.

Также в СБУ ранее сообщали, что морские дроны несут не только взрывчатку, но и имеют огнеметную систему.