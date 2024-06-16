Технические характеристики нового морского дрона Stalker 5.0

В Украине презентовали новый морской дрон Stalker 5.0 — какие особенности
В Одессе презентовали новый украинский морской дрон. Его смогли увидеть участники международного форума безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024.
Об этом пишет Думська в воскресенье, 16 июня.
Новый морской дрон
Так, новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 был презентован на форуме в Одессе. Он изготовлен из черного глянцевого пластика и имеет длину пять метров, а ширину 1,2 метра.
Известно, что дрон может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы в специальном отсеке, оборудованном в корпусе. Таким образом, он может пригодиться Силам обороны Украины на островах или участках побережья.
Также его можно использовать для разведки и патрулирования на побережье в морских и речных приграничных районах. Катер имеет навесной бензиновый двигатель мощностью 60 "лошадей", который разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час).
Кроме того, новинка оснащена системой видеосвязи и управления на основе Starlink, а ее стоимость составляет около 60 тысяч евро.
Напомним, полковник ВМС Украины Михаил Третяк во время Black Sea Security Forum заявил, что сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должны стать больше.
Также в СБУ ранее сообщали, что морские дроны несут не только взрывчатку, но и имеют огнеметную систему.
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