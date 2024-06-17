Україна перегнала Росію за кількістю безпілотників, — ЗМІ

Українські військові. Фото: Генштаб

Кожен день на лінії фронту застосовуються сотні безпілотників. Хоча дрони вже застосовувались у попередніх війнах, російське вторгнення в Україну підняло їх використання на новий рівень.

Про це повідомило видання The Telegraph у понеділок, 17 червня.

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Дрони використовуються для моніторингу позицій ворога, коригування артилерійського вогню та завдання ударів по об’єктах. Водночас доступні за ціною дрони здатні знищувати коштовне артилерійське обладнання чи танки. Те, що спочатку було лише епізодичним застосуванням окремими підрозділами, швидко стало частиною організованої системи, і дрони були інтегровані у структуру Збройних сил України.

Зазначається, що нині майже кожна бойова бригада в Україні оснащена ротою штурмових дронів, а багато підрозділів мають невеликі розвідувальні дрони.

Також повідомляється, що Україна випереджає у гонці дронів, як за кількістю, так і за інноваціями. Це частково обумовлено потребою протистояти значному артилерійській перевазі Росії. Зокрема, завдяки численності дронiв-камiкадзе було зупинено російський наступ на Харків минулого місяця.

Однак Росія також активно інвестує у розвиток безпілотних технологій, і українські солдати визнають камiкадзе-дрони та iншi бойовi безпiлотники одними з найбiльших загроз.

Крiм того, значна кiлькiсть дронiв на передовiй спричинила "тіньового змагання з радіоелектронної боротьби". Кожна сторона намагається перешкодити роботi противника через заглушення сигналiв, шифрування та спроби знищення дронiв.

Раніше в Одесі презентували новий український морський дрон. Його змогли побачити учасники міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 15 червня, заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Там розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.