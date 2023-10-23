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Украинские военные показали, как происходит эвакуация раненых с поля боя

23 октября 2023 17:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские военные показали, как происходит эвакуация раненых с поля боя
Эвакуация раненого с поля боя. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бойцы ВСУ осуществляют эвакуацию раненного побратима с поля боя. На кадрах видно, что для этого его тянут за руку к бронированному авто.

Видео обнародовал Telegram-канал UKRAINIAN MILITANT.

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Эвакуация с поля боя

В порядке эвакуации говорится, что перемещение раненого в безопасную зону является важной составляющей в системе мер по оказанию медицинской помощи на поле боя.

Перемещение пострадавшего осуществляется в соответствии с планом спасения с соблюдением вышеуказанного принципа. Разработка плана спасения пострадавшего в зоне обстрела всегда должна быть на первом месте, даже если оказание помощи пострадавшему крайне необходимо.

Открытые территории часто находятся под наблюдением врага. Необходимо использовать разные средства для спасения пострадавших и методы, препятствующие активным действиям противника (огневое преимущество, диверсии, дымы, специально изготовленные или подручные устройства для перемещения раненых, эвакуационные стропы с карабинами и т.п.).

Напомним, что в сети появились первые кадры сбития вражеских дронов в небе над Одесской областью в ночь на 23 октября. Известно, что ликвидировал над морем российские БпЛА американский зенитно-ракетный комплекс HAWK.

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