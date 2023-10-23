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Українські військові показали, як відбувається евакуація поранених з поля бою

23 жовтня 2023 17:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські військові показали, як відбувається евакуація поранених з поля бою
Евакуація пораненого з поля бою. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бійці ЗСУ здійснюють евакуацію пораненого побратима з поля бою. На кадрах видно, що для цього його тягнуть за руку до броньованого авто.

Відео оприлюднив Telegram-канал UKRAINIAN MILITANT.

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Евакуація з поля бою

У порядку евакуації йдеться, що переміщення пораненого в безпечну зону є важливою складовою в системі заходів з надання домедичної допомоги на полі бою.

Переміщення постраждалого здійснюється відповідно до плану порятунку з повним дотриманням вищевизначеного принципу. Розробка плану порятунку постраждалого в зоні обстрілу завжди повинна бути на першому місці, навіть коли надання допомоги постраждалому вкрай необхідне. 

Відкриті території часто під спостереженням ворога. Необхідно використовувати різні засоби для порятунку постраждалих та методи, що перешкоджають активним діям противника (вогнева перевага, диверсії, дими, спеціально виготовлені або підручні пристрої для переміщення поранених, евакуаційні стропи з карабінами тощо).

Нагадаємо, що у мережі з'явилися перші кадри збиття ворожих дронів у небі над Одеською областю в ніч проти 23 жовтня. Відомо, що ліквідував над морем російські БпЛА американський зенітно-ракетний комплекс HAWK.

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