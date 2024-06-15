Украинские бойцы показали поражение российского града

Поражение вражеского РСЗО Град. Фото: скриншот видео ББС "Небесна Мара"

Рекордное поражение украинскими военными российского РСЗО Град на расстоянии 31 километр. Технику врага удалось ликвидировать благодаря дрону.

Видео опубликовали ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр в Telegram в субботу, 15 июня.

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Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Небесна Мара" из состава 43 ОМБр показали видео, где им удалось уничтожить вражеский РСЗО Град на расстоянии 31 километр.

"У нас есть дроны и антенны, чтобы летать на такое расстояние. Сейчас вопрос становится в батареях", — отметили военные.

Напомним, пограничники Львовского отряда активно уничтожают российских оккупантов под Волчанском Харьковской области. Они показали профессиональные удары по технике неприятеля.

Также уничтожать россиян в Харьковском направлении продолжает военная контрразведка СБУ. За прошедшие две недели им удалось уничтожить 24 единицы техники оккупантов и 35 вражеских позиций.