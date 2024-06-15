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Українські військові показали ураження російського РСЗВ Град — відео

15 червня 2024 17:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Українські бійці показали ураження російського граду
Ураження ворожого РСЗВ Град. Фото: скриншот відео ББС "Небесна Мара"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Рекордне ураження українськими військовими російського РСЗВ Град на відстані у 31 кілометр. Техніку ворога вдалося ліквідувати завдяки дрону. 

Відео опублікували ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр у Telegram у суботу, 15 червня.

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Ураження російського Граду

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Небесна Мара" зі складу 43 ОМБр показали відео, де їм вдалося знищити ворожий РСЗВ Град на відстані у 31 кілометр.

"У нас є дрони і антени щоб літати на таку відстань. Зараз питання стає в батареях", — зазначили військові.

Нагадаємо, прикордонники Львівського загону активно знищують російських окупантів під Вовчанськом Харківської області. Вони показали професійні удари по техніці ворога.

Також нищити росіян на Харківському напрямку продовжує військова контррозвідка СБУ. За минулі два тижні їм вдалося знищити 24 одиниці техніки окупантів та 35 ворожих позицій.

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ліквідація

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