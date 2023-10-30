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Украинские военные продвинулись вблизи Бахмута, — ISW

30 октября 2023 07:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные продвинулись вблизи Бахмута, — ISW
Украинские военные поднимают свой флаг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 29 октября, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи города и на западе Запорожской области. ВСУ продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что 29 октября украинским бойцам удалось продвинуться вблизи Бахмута в результате продолжающихся наступательных действий в городе и на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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Карта боевых действий на 30 октября. Фото: ISW
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Карта боевых действий на 30 октября. Фото: ISW

В то же время в Генштабе сообщили, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском направлении. Кроме того, российский милблогер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над неопределенными позициями на запорожском направлении (мероприятие Запорожской области).

Напомним, что вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.

В то же время, 28 октября в ISW рассказали, что украинским бойцам удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, аналитики ISW заявили, что оккупанты вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.

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