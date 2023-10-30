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Українські військові просунулись поблизу Бахмута, — ISW

30 жовтня 2023 07:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські військові просунулись поблизу Бахмута, — ISW
Українські військові підіймають свій прапор. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 29 жовтня українські війська просунулися поблизу Бахмута під час триваючих наступальних дій поблизу міста та на заході Запорізької області. ЗСУ просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що 29 жовтня українським бійцям вдалося просунутися поблизу Бахмута внаслідок триваючих наступальних дій в місті та на заходу Запорізької області.  Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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Карта бойових дій станом на 30 жовтня. Фото: ISW
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Карта бойових дій станом на 30 жовтня. Фото: ISW

Водночас у Генштабі повідомили, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському напрямку. Окрім того, російський мілблогер заявив, що минулого тижня українські сили встановили контроль над невизначеними позиціями на запорізькому напрямку (захід Запорізької області. 

Нагадаємо, що поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Водночас 28 жовтня в ISW розповіли, що українським бійцям вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області. 

Крім того, аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.

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