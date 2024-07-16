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Украинские военные отошли от Крынок в Херсонской области — СМИ

16 июля 2024 20:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Крынки Херсонская область — ВСУ отошли от поселка
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские подразделения отошли от села Крынки Херсонской области. По словам военных, это произошло еще несколько недель назад.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Силах обороны.

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Поселок Крынки находится на левобережье Днепра в Херсонской области.

Отметим, что об уходе украинских подразделений из Крынок сообщило ранее издание Liga.net .

По словам военных на этом направлении, этот уход произошел еще несколько недель назад.

Силы обороны покинули Крынки
Крынки на Google Map

Также по данным СМИ, Силы обороны отошли и от Урожайного Донецкой области.

"В обоих населенных пунктах удерживать позиции больше не имело смысла из-за масштабных разрушений, и Силы обороны отошли ради сохранения жизней бойцов", — говорится в сообщении.

Напомним, известные фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках.

Также мы писали, что в Херсонской ОВА рассказали о том, как россияне коварно обстреливают жилые кварталы Херсона и области. После обстрела они уходят и прячутся в населенных пунктах на левом берегу.

война Херсонская область война в Украине

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