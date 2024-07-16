Крынки Херсонская область — ВСУ отошли от поселка

Украинские военные отошли от Крынок в Херсонской области — СМИ
Украинские подразделения отошли от села Крынки Херсонской области. По словам военных, это произошло еще несколько недель назад.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Силах обороны.
ВСУ отошли с Крынок
Поселок Крынки находится на левобережье Днепра в Херсонской области.
Отметим, что об уходе украинских подразделений из Крынок сообщило ранее издание Liga.net .
По словам военных на этом направлении, этот уход произошел еще несколько недель назад.
Также по данным СМИ, Силы обороны отошли и от Урожайного Донецкой области.
"В обоих населенных пунктах удерживать позиции больше не имело смысла из-за масштабных разрушений, и Силы обороны отошли ради сохранения жизней бойцов", — говорится в сообщении.
Напомним, известные фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках.
Также мы писали, что в Херсонской ОВА рассказали о том, как россияне коварно обстреливают жилые кварталы Херсона и области. После обстрела они уходят и прячутся в населенных пунктах на левом берегу.
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