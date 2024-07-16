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Українські військові відійшли з Кринок на Херсонщині — ЗМІ

16 липня 2024 20:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кринки Херсонська область — ЗСУ відійшли з селища
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські підрозділи відійшли з села Кринки Херсонської області. За словами військових на цьому напрямку, це відбулось ще кілька тижнів тому.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Силах оборони.

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ЗСУ відійшли з Кринок

Селище Кринки знаходиться на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

Зазначимо, що про відхід українських підрозділів з Кринок повідомило раніше видання Liga.net.

За словами військових на цьому напрямку, це відхід відбувся ще кілька тижнів тому.

Сили оборони залишили Кринки
Кринки на Google Map

Також за даними ЗМІ, Сили оборони відійшли і від Урожайного на Донеччині.

"В обох населених пунктах утримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, і Сили оборони відійшли заради збереження життів бійців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.

Також ми писали, що у Херсонській ОВА розповіли про те, як росіяни підступно обстрілюють житлові квартали Херсона та області. Після обстрілу вони відходять і ховаються у населених пунктах на лівому березі. 

війна Херсонська область війна в Україні

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