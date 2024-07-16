Кринки Херсонська область — ЗСУ відійшли з селища

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи відійшли з села Кринки Херсонської області. За словами військових на цьому напрямку, це відбулось ще кілька тижнів тому.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Силах оборони.

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Селище Кринки знаходиться на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

Зазначимо, що про відхід українських підрозділів з Кринок повідомило раніше видання Liga.net.

За словами військових на цьому напрямку, це відхід відбувся ще кілька тижнів тому.

Кринки на Google Map

Також за даними ЗМІ, Сили оборони відійшли і від Урожайного на Донеччині.

"В обох населених пунктах утримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, і Сили оборони відійшли заради збереження життів бійців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.

Також ми писали, що у Херсонській ОВА розповіли про те, як росіяни підступно обстрілюють житлові квартали Херсона та області. Після обстрілу вони відходять і ховаються у населених пунктах на лівому березі.