Через обстріли Херсонської області поранено 7 людей

Наслідки обстрілів. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська протягом минулої доби здійснили низку ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цих атак було поранено семеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Томина Балка, Гончарне, Дніпровське, Первомайське, Чорнобаївка, Токарівка, Берислав, Гаврилівка, Тягинка, Дудчани, Хрещенівка, Осокорівка, Львове та Херсон.

За даними ОВА, росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, фермерське та комунальне підприємства, а також житловим кварталам населених пунктів області. Зокрема, йдеться про дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Крім того, пошкоджено гаражні приміщення, приватні автомобілі, а також службове авто рятувальників. Внаслідок обстрілів було поранено семеро людей.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, окупанти протягом доби завдали 406 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак постраждали 12 населених пунктів регіону.

Також ми писали, що внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів у Харківській області було поранено цивільних.