Из-за обстрелов Херсонской области ранены 7 человек

На Херсонщине были слышны взрывы — враг атаковал населенные пункты, есть раненые
Российские войска за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате этих атак были ранены семь человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 12 июля.
Обстрелы Херсона
Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Садовое, Антоновка, Станислав, Приднепровское, Томина Балка, Гончарное, Днепровское, Первомайское, Чернобаевка, Токаревка, Берислав, Гавриловка, Тягинка, Дудчаны, Хрещеневка, Осокоровка, Львовое и Херсон.
По данным ОВА, россияне попали в объект критической инфраструктуры, газопровод, фермерское и коммунальное предприятия, а также по жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, речь идет о двух многоэтажках и 10 частных домах.
Кроме того, повреждены гаражные помещения, частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей. В результате обстрелов были ранены семь человек.
Напомним, оккупанты в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.
Также мы писали, что в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.
Читайте Новини.LIVE!