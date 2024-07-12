Из-за обстрелов Херсонской области ранены 7 человек

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская ОВА

Российские войска за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате этих атак были ранены семь человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Садовое, Антоновка, Станислав, Приднепровское, Томина Балка, Гончарное, Днепровское, Первомайское, Чернобаевка, Токаревка, Берислав, Гавриловка, Тягинка, Дудчаны, Хрещеневка, Осокоровка, Львовое и Херсон.

По данным ОВА, россияне попали в объект критической инфраструктуры, газопровод, фермерское и коммунальное предприятия, а также по жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, речь идет о двух многоэтажках и 10 частных домах.

Кроме того, повреждены гаражные помещения, частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей. В результате обстрелов были ранены семь человек.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, оккупанты в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.

Также мы писали, что в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.