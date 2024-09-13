Украинские военные в Курской области сталкиваются с проблемами навигации и связи

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные в Курской области испытали проблемы с навигацией и связью. Вследствие этого бронетранспортеры часто блуждали по местности.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 13 сентября.

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Один из членов экипажа БТР рассказал, что незнание местности Курской области военными, переведенными из Донбасса, значительно усложняло их передвижение. Поэтому украинские бронетранспортеры часто терялись в местности.

В течение нескольких месяцев в этом регионе продолжается засуха, из-за чего почва стала очень сухой, затрудняя передвижение тяжелой техники, поднимающей облака пыли.

Также вследствие глушения сигнала GPS украинские подразделения полагаются на интернет-сервис Starlink. Однако в некоторых районах Курской области он не работает.

Иногда эти проблемы приводили к тому, что военные теряли связь с командованием на несколько часов.

CNN отмечает, если линия контроля останется почти неизменной, битва в районе Курска может вскоре стать похожей на фронт на востоке Украины, где обе стороны и ведут борьбу за каждый метр территории.