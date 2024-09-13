Українські військові у Курській області стикаються з проблемами навігації та зв'язку

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові у Курській області зазнали проблем з навігацією та зв'язком. Внаслідок цього бронетранспортери часто блукали місцевістю.

Про це повідомляє CNN у п'ятницю, 13 вересня.

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Один із членів екіпажу БТР розповів, що незнання місцевості Курської області військовими, які були переведені з Донбасу, значно ускладнювало їх пересування. Через це українські бронетранспортери часто губилися в місцевості.

Протягом кількох місяців у цьому регіоні триває посуха, через що ґрунт став дуже сухим, ускладнюючи пересування важкої техніки, яка підіймає хмари пилу.

Також внаслідок глушіння сигналу GPS, українські підрозділи покладаються на інтернет-сервіс Starlink. Однак у деяких районах Курської області він не працює.

Іноді ці проблеми призводили до того, що військові втрачали зв’язок із командуванням на кілька годин.

CNN зазначає, якщо лінія контролю залишиться майже незмінною, битва в районі Курська може невдовзі стати схожою на фронт на сході України, де обидві сторони окопуються і ведуть боротьбу за кожен метр території.