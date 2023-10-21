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Украинские защитники показали, чем питаются российские захватчики на передовой

21 октября 2023 18:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские защитники показали, чем питаются российские захватчики на передовой
Русский сухой паек. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские военные продемонстрировали захваченный во время боя "сухой паек" армии Российской Федерации. Кроме нескольких действительно необходимых компонентов, основная его часть пошла на свалку.

Видео обзора российского "сухпая" опубликовали бойцы ГПСУ.

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"Дамы и господа, распаковываем российский "сухпай" после удачной зачистки позиций на Сватовском направлении", — говорится в сообщении.

В пакете для сухого пайка украинские воины обнаружили упаковки с разнообразными паштетами и кашами, которые пренебрегали употреблением. Впрочем, они оставили спички, пакетики с сахаром и одноразовые пластмассовые вилки, ложки и ножи.

Ранее мы рассказывали, что бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Бойцы сняли момент попадания во вражескую технику.

Напоминаем, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

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