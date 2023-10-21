Українські захисники показали, чим харчуються російські загарбники на передовій

Російський сухий пайок. Фото: Скриншот

Українські військові продемонстрували захоплений під час бою "сухий пайок" армії Російської Федерації. Окрім кількох справді необхідних компонентів, основна його частина пішла на смітник.

Відео огляду російського "сухпая" опублікували бійці ДПСУ.

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"Пані та панове, розпаковуємо російський "сухпай" після вдалої зачистки позицій на Сватівському напрямку", — говориться у повідомленні.

В пакеті для сухогопайка українські воїни знайшли упаковки з різноманітними паштетами та кашами, які погребували вживати. Втім, вони лишили собі сірники, пакетики з цукром та одноразові пластмасові виделки, ложки та ножі.

Раніше ми розповідали, що бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Бійці зафільмували момент влучання у ворожу техніку.

Нагадуємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.