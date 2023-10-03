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Украинский HIMARS уничтожает вражеский "Гиацинт-С": эффектное видео

3 октября 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинский HIMARS уничтожает вражеский "Гиацинт-С": эффектное видео
HIMARS уничтожает вражеский "Гиацинт-С" Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские защитники ежедневно уничтожают на фронте российских оккупантов и технику. Так, наши воины могут похвастаться, что благодаря HIMARS они умело уничтожили САУ "Гиацинт-С".

Эффектное видео в Telegram разместили Сухопутные войска Украины.

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На кадрах видно, как украинский HIMARS уничтожает российский "Гиацинт-С".

В частности, показан момент прицела и попадания во вражескую технику. Затем установка загорается.

"HIMARS отрабатывает по САУ "Гиацинт-С",— прокомментировали в Сухопутных войсках.

Напомним, Россия готовится к продолжительной войне против Украины. Для продолжения агрессивных боевых действий правительство государства-агрессора хочет выделить треть госбюджета.

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