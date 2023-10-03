Украинский HIMARS уничтожает вражеский "Гиацинт-С": эффектное видео
Украинские защитники ежедневно уничтожают на фронте российских оккупантов и технику. Так, наши воины могут похвастаться, что благодаря HIMARS они умело уничтожили САУ "Гиацинт-С".
Эффектное видео в Telegram разместили Сухопутные войска Украины.
Уничтожение вражеской техники
На кадрах видно, как украинский HIMARS уничтожает российский "Гиацинт-С".
В частности, показан момент прицела и попадания во вражескую технику. Затем установка загорается.
"HIMARS отрабатывает по САУ "Гиацинт-С",— прокомментировали в Сухопутных войсках.
Напомним, Россия готовится к продолжительной войне против Украины. Для продолжения агрессивных боевых действий правительство государства-агрессора хочет выделить треть госбюджета.