Український HIMARS знищує ворожий "Гіацинт-С": ефектне відео

HIMARS знищує ворожий "Гіацинт-С". Фото: скриншот

Українські захисники щодня знищують на фронті російських окупантів та техніку. Так, наші воїни можуть похвалитися, що завдяки HIMARS вони вправно знищили САУ "Гіацинт-С".

Ефектне відео у Telegram розмістили Сухопутні війська України.

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На кадрах видно, як український HIMARS знищує російський "Гіацинт-С".

Зокрема, показно момент прицілу та влучання у ворожу техніку. Потім установка спалахує.

"HIMARS відпрацьовує по САУ "Гіацинт-С", — прокоментували у Сухопутних військах.

Нагадаємо, Росія готується до тривалої війни проти України. Для продовження агресивних бойових дій уряд держави-агресора хоче виділити третину держбюджету.