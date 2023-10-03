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Український HIMARS знищує ворожий "Гіацинт-С": ефектне відео

3 жовтня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Український HIMARS знищує ворожий "Гіацинт-С": ефектне відео
HIMARS знищує ворожий "Гіацинт-С". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські захисники щодня знищують на фронті російських окупантів та техніку. Так, наші воїни можуть похвалитися, що завдяки HIMARS вони вправно знищили САУ "Гіацинт-С".

Ефектне відео у Telegram розмістили Сухопутні війська України.

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Знищення ворожої техніки

На кадрах видно, як український HIMARS знищує російський "Гіацинт-С".

Зокрема, показно момент прицілу та влучання у ворожу техніку. Потім установка спалахує. 

"HIMARS відпрацьовує по САУ "Гіацинт-С", — прокоментували у Сухопутних військах.

Нагадаємо, Росія готується до тривалої війни проти України. Для продовження агресивних бойових дій уряд держави-агресора хоче виділити третину держбюджету.

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