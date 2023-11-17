Украинский воин объяснил, почему выступает против возвращения Крыма и Донбасса военным путем

Украинский военный высказался по возвращению Крыма и Донбасса

Вооруженные силы Украины продолжают возвращать оккупированные территории, захватившие РФ. Несмотря на это, остается открытым вопрос — каким путем Украина будет возвращать Крым — военным или политическим.

Мнение по этому поводу высказал украинский военный, видео с которым распространяют телеграмм-каналы.

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Боец говорит, что не хочет, чтобы Украина возвращала Добнас и Крым военным путем.

"Потому что это и так будет бюджетная яма. Основной ресурс — это не территории, не корысиные ископаемые, а интеллект и конструктивно направленные усилия. Вот есть территория и их спрашивают, хотят ли они быть вместе с Россией и они поддерживают это", — рассказывает защитник.

По его словам, значительная часть находящихся на этих территориях людей продолжат голосовать за условного Януковича, а жители Донбасса продолжат говорить, что якобы кормят всю Украину.

"Если присоединить их силой, инвестировать туда деньги, а они не хотят и считают нас предателями — это иго и для нас и для наших детей" , — подчеркнул защитник.

Между тем, известно, что министр энергетики РФ Николай Шульгинов "подключил" военные базы россиян к захваченным электростанциям на Херсонщине. Служба безопасности Украина выдвинула подозрение чиновнику, способствовавшему обеспечению энергетикой оккупационные группировки.