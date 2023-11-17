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Український воїн пояснив, чому виступає проти проти повернення Криму та Донбасу військовим шляхом

17 листопада 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Український воїн пояснив, чому виступає проти проти повернення Криму та Донбасу військовим шляхом
Український військовий висловився щодо повернення Криму та Донбасу
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Збройні сили України продовжують повертати окуповані території, які захопила РФ. Попри це, досі залишається відкритим питання — яким шляхом Україна повертатиме Крим — військовим чи політичним.

Думку щодо цього висловив український військовий, відео з яким поширюють телеграм-канали.

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Боєць каже, що не хоче, щоб Україна повертала Добнас та Крим військоим шляхом. 

"Тому що це і так буде бюджетна яма. Основний ресурс — це не території, не корисині копалини, а інтелект і конструктивно спрямовані зусилля. Ось є територія і їх запитують, чи хочуть вони бути разом з Росією і вони підтримують це", — розповідає захисник.

За його словами, значна частина людей, які перебувають на цих територіях, продовжать голосувати за умовного Януковича, а жителі Донбасу продовжать говорити, що нібито годують всю Україну.

"Якщо приєднати їх силою, інвестувати туди гроші, а вони не хочуть та вважають нас зрадниками — то це ярмо і для нас і для наших дітей", — наголосив захисник.

Тим часом, тало відомо, що міністр енергетики РФ Микола Шульгінов "підключив" військові бази росіян до захоплених електростанцій на Херсонщині. Служба безпеки Україна висунула підозру чиновнику, який сприяв забезпеченню енергетикою окупаційні угрупування.

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