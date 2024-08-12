Курская область — РФ отправляет на помощь украинцев с ВТО

В Сумской области виден пункт пропуска на границе с РФ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Российские захватчики создают так называемые молодежные отряды на временно оккупированных территориях Украины и отправляют их "на подмогу" в Курскую область. Их силой "упаковывают" в автобусы и везут "на помощь курянам".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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"Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области. Под объективы видеокамер "добровольцев" упаковывают в автобусы и отправляют для помощи пострадавшим курянам", — говорится.

В ЦНС добавили, что местный коллаборант руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только из временно оккупированной Донбасса в Россию планируется отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, он также жалуется, что выполнить план пока не удается.

Кроме того, оккупанты проводят немноголюдные митинги на временно оккупированных территориях, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области.