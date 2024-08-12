Курська область — РФ відправляє на підмогу українців з ТОТ

У Сумській області видно пункт пропуску на кордоні з РФ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Російські загарбники створюють так звані молодіжні загони на тимчасово окупованих територіях України та відправляють їх "на підмогу" в Курську область. Їх силоміць "пакують" в автобуси та везуть "на допомогу курянам".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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"Ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області. Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС додали, що місцевий колаборант керівник регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповідає, що тільки з тимчасово окупованої Донеччини у Росію планується відправити щонайменше сотню молодих людей. Втім, він також жаліється, що виконати план поки що не вдається.

Крім того, окупанти проводять не багатолюдні мітинги на тимчасово окупованих територіях, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області.