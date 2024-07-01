Украина и Россия не могут достичь переломного момента

Украинские артиллеристы ведут огонь из РСЗО по позициям россиян. Фото иллюстративное: Reuters

Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого обе стороны потеряют тысячи человек. При этом ни одна из сторон не сможет добиться перелома в ходе боевых действий.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая одновременно позиции в других местах", — говорится в статье.

По информации издания, для Украины после неудачного контрнаступления прошлым летом главной задачей является удержать позиции с помощью нового западного оружия. При этом Россия продолжит попытку добиться незначительных успехов ценой большого количества жизней своих солдат.

"У них нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. Переброска войск туда приведет к ослаблению других участков фронта", — сказал один из чиновников.

Грамотная стратегия Украины

Украина, имея мало шансов добиться в ближайшие месяцы ощутимых побед, нацеливает на Крым ракеты дальнего радиуса действия, предоставленные США.

"В то время как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы достаточно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, держат себя в руках", — сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

При этом аналитики отметили, что россияне не будут прекращать наступательные действия и попытаются оттеснить Силы обороны. Тем не менее, сейчас Украина накопила достаточно сил, чтобы эффективно противодействовать этим попыткам.

Ранее мы писали, что помощь от Запада в сфере безопасности — единственный путь, который может остановить Россию продолжать войну в Украине. Прогресс России не имеет оперативного значения, если Украина возобновит инициативу на поле боя.

Также там отмечали, что Москва использует любую паузу для подготовки к предстоящим наступательным операциям в Украине и новым попыткам уничтожить ее государственность.