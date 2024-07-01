Украина и Россия не могут достичь переломного момента

Украину ожидает тяжелое лето из-за наступательных действий россиян, — WSJ
1 июля 2024 18:40
Украинские артиллеристы ведут огонь из РСЗО по позициям россиян. Фото иллюстративное: Reuters
Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого обе стороны потеряют тысячи человек. При этом ни одна из сторон не сможет добиться перелома в ходе боевых действий.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
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"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая одновременно позиции в других местах", — говорится в статье.
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