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Украину ожидает тяжелое лето из-за наступательных действий россиян, — WSJ

1 июля 2024 18:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Украина и Россия не могут достичь переломного момента
Украинские артиллеристы ведут огонь из РСЗО по позициям россиян. Фото иллюстративное: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого обе стороны потеряют тысячи человек. При этом ни одна из сторон не сможет добиться перелома в ходе боевых действий.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая одновременно позиции в других местах", — говорится в статье.

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