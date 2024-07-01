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Україну очікує важке літо через наступальні дії росіян — WSJ

1 липня 2024 18:40
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Дмитро Галушка
Редактор
Україна та Росія не можуть досягти переламного моменту
Українські артилеристи ведуть вогонь з РСЗВ по позиціях росіян. Фото ілюстративне: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого обидві сторони втратять тисячі людей. При цьому жодна із сторін не зможе досягти переламу у перебігу бойових дій.

Про це пише The Wall Street Journal.

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"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись водночас позиціями в інших місцях", — говориться у статті.

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