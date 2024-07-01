Україна та Росія не можуть досягти переламного моменту

Українські артилеристи ведуть вогонь з РСЗВ по позиціях росіян. Фото ілюстративне: Reuters

На Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого обидві сторони втратять тисячі людей. При цьому жодна із сторін не зможе досягти переламу у перебігу бойових дій.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись водночас позиціями в інших місцях", — говориться у статті.

За інформацією видання, для України після невдалого контрнаступу минулого літа для України головним завданням є утримати позиції за допомогою нової західної зброї. При цьому Росія продовжить намагання досягти незначних успіхів ціною великої кількості життів своїх солдатів.

"У них немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту", — сказав один із чиновників.

Грамотна стратегія України

Україна, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями відчутних перемог, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дії, надані США.

"В той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають ударів і пересуваються, тримають себе в руках", — сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

При цьому аналітики зазначили, що росіяни не припинятимуть наступальних дій і спробують відтіснити Сили оборони. Тим не менш, наразі Україна накопичила вдосталь сил, щоб ефективно протидіяти цим спробам.

Раніше ми писали, що допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні. Прогрес Росії не має оперативного значення, якщо Україна відновить ініціативу на полі бою.

Також там наголошували на тому, що Москва використає будь-яку паузу для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.