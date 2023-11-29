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Укроборонпром опровергает слухи об импорте запчастей для самолетов России

29 ноября 2023 15:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укроборонпром опровергает слухи об импорте запчастей для самолетов России
Государственный концерт Укроборонпром. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственный концерн Укроборонпром опроверг заявления о том, что она экспортировала запчасти для самолетов в Россию. Это отрицание следует после публикации расследования журналистов "Важные истории", утверждающих, что российская фирма "Авиа ФЭД сервис" получала украинские детали через компании LINKER (ОАЕ) и "Бакайторг1"

Об этом говорится в официальном заявлении Укроборонпрома.

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В организации заявили, что с 2014 года не сотрудничали с упомянутой российской компанией, а также не заключал контрактов с LINKER и "Бакайторг1". 

Кроме того, Укроборонпром осудил публикацию как российскую пропаганду и фейковую новость. При этом здесь уточнили, что результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы для дополнительной проверки.

"Общество считает нужным напомнить средствам массовой информации о многочисленных фейках, распространяемых рашистской пропагандой относительно деятельности украинской оборонки, и необходимостью тщательного фактчекинга материалов особенно во время полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

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Сообщение Укроборонпрома. Фото: скриншот

Напомним, что Иран договорился с Россией о поставках истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. В Минобороны Ирана заявили, что эти военные средства будут точно в их распоряжении.

Кроме того, у Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.

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